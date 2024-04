Sky, Modugno: "Conte? De Laurentiis riflette, lui e il suo staff costerebbero quasi 20 milioni lordi"

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha parlato a Televomero nel coprso de Il Bello del Calcio:

"Nuovo allenatore? Ormai la lista è allargata ai quattro nomi, ma ci sono due profili che sembrano avere una fattibilità maggiore. De Laurentiis sta aspettando cosa? Di mettere d'accordo se stesso, ma ha da tempo tutte le carte sul tavolo. Ed è consapevole di cosa rappresenta una scelta piuttosto che un'altra. Conte sarebbe il rilancio, la grande scelta e un modo per accontentare la piazza. Tutti vorrebbero Antonio. Conte genererebbe un impegno progettuale ed economico differente dagli altri, tocchi quasi 20 milioni lordi fra Antonio Conte e il suo staff. C'è la disponibilità di Conte però. Tutti gli altri pure hanno dato la disponibilità al Napoli e questo va sottolineato dopo una stagione così. C'è poi Pioli che di recente ha vinto, sa gestire certe pressioni, ha allenato in piazze importanti come Milano e Roma. Per me chiunque arriva, non influirà sulla modalità di gestione di De Laurentiis: è fatto così, ha tutte le virtù e i suoi difetti, che arrivi Conte, Gasperini, Pioli o un altro, secondo me nella sostanza non cambierà".