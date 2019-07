Scozia, l'ex CT: "Tierney pronto per il grande salto, Napoli perfetta per lui: Ancelotti lo esalterebbe"

Notizie Calciomercato - A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Alex McLeish, ex ct della Nazionale scozzese:

"Tierney è pronto per il grande salto e per andare a giocare in un club più importante del Celtic. Quando la sua squadra in Champions ha affrontato avversarie come Barcellona, Manchester City o Psg, Tierney si è sempre distinto e questo lo rende pronto. Ha qualità offensive, ma è anche un ottimo difensore. E' molto giovane e ci sta nella fase di crescita avere qualche infortunio, ma non ha problemi particolari. Tierney è molto veloce e non è solo un terzino che sa difendere, ma ha resistenza, può percorrere una quantità di chilometri senza stancarsi, parliamo di un atleta vero. Ancelotti ha le qualità giuste per esaltare il potenziale di Tierney e Napoli sarebbe un grande step per lui".