Sportitalia - Prima l'attaccante e poi Juanlu: la nuova strategia del Napoli, i dettagli

Ultime calcio Napoli la nuova strategia sul mercato dopo l'infortunio di Lukaku

Ultime calcio Napoli - Il Napoli cerca rinforzi, soprattutto dopo l'infortunio di Romelu Lukaku. Alfredo Pedullà riporta alcuni aggiornamenti.

Pedullà parla del mercato del Napoli sul proprio profilo Youtube:

"Dopo l'attaccante il Napoli penserà a Juanlu Sanchez, perché si parla da lui ormai da un mese e mezzo. Questa vicenda Elmas che avrà una definizione e il centrocampista vedremo se farà l'investimento lì. Il Napoli comunque sarà molto attivo sul mercato perché dovrà prendere le decisioni e soprattutto non può affrontare la stagione soltanto con Lucca perché se poi viene un'influenza a Lucca ti trovi senza attaccanti". 

