Raspadori: "Quando sei in testa tutti cercano di ostacolarti, ma in campo abbiamo lasciato tutto! Daremo il meglio in due finali. Lobotka ha dolore"

Giacomo Raspadori, calciatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli al termine della partita contro il Genoa:

“Penso che quando sei in testa alla classifica chiunque giochi con il coltello tra i denti per cercare di ostacolarti, il calcio è anche bello per questo.

Mancano due finali dobbiamo cercare di fare il nostro meglio per cercare di vincerle entrambe. Normale ci sia rammarico, ma dobbiamo sapere che abbiamo lasciato tutto sul campo e quando dai il massimo ti puoi dire poco.

Oggi i tifosi sono stati di grande supporto, dobbiamo ringraziarli, ci danno una grande mano, giocare qui è unico perché si sentono delle emozioni diverse, dobbiamo spingere anche per loro.

Lobotka? Ha dolore, dobbiamo capire gli esami che cosa diranno”.