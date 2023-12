Napoli - Jack Raspadori è intervenuto a Dazn nel pre partita di Juventus Napoli:

"La continuità passa dal lavoro di tutti i giorni. I risultati si raggiungono nel quotidiano e giorno dopo giorno, è così che stiamo facendo e dobbiamo fare come singoli e come gruppo. Si vince in casa della Juve con uno spirito di gruppo, gli aspetti tattici possono fare la differenza. Come dice il mister dobbiamo essere uniti".