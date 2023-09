Rambaudi: "Esonero Garcia? Non è il momento! Ma ai giocatori puoi darla a bere per uno o due mesi, ma non puoi prenderli in giro"

L'ex attaccante della Lazio Roberto Rambaudi, intervenuto a ‘Giochiamo D'Anticipo’ su 11 Televomero, ha parlato del momento del Napoli dopo la sofferta vittoria degli azzurri in Champions contro il Braga.

"Non vedo idee in questo Napoli. Spesso si dice di aspettare e dare tempo, ma quali sono le idee di Rudi Garcia? Le vittorie sono arrivate sfruttando i residui del calcio di Spalletti. Quando la guida tecnica non dà coraggio i cambi sono sbagliati.

Ai giocatori puoi darla a bere per uno o due mesi, ma non puoi prenderli in giro. Dopo lo Scudetto il Napoli è diventata una squadra di ottimi elementi che si è normalizzata.

I giocatori non sono messi in condizione di rendere al meglio, hanno delle responsabilità ma l'anno scorso c'era il direttore d'orchestra Spalletti che per permettere a Kvara di esprimersi in un certo modo faceva applicare determinati movimenti. Lobotka è fuori dal gioco rispetto allo scorso anno, Ostigard invece non è un elemento da Napoli.

Esonero Garcia? Non è il momento per prendere delle decisioni di questo tipo, ma vorrei vedere quali sono le idee di calcio che il francese vuole trasmettere alla squadra.

Un elemento che fa trasparire le difficoltà della squadra? Anguissa, che con la palla tenta delle giocate e va in difficoltà rispetto allo scorso anno".