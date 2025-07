Milinkovic-Savic al Napoli, Romano annuncia: "Here we go! Pagamento in quattro anni, le cifre"

Calciomercato SSC Napoli - Napoli su Milinkovic-Savic, il portiere del Torino è in trattativa serrata con gli azzurri ed è vicinissimo a vestire la maglia dei partenopei.

L'accordo tra Napoli e Torino per Milinkovic-Savic è di fatto trovato ed è confermato anche da Fabrizio Romano sul suo account X:

"Vanja Milinkovic-Savic al Napoli, here we go! Accordo verbale in essere con il Torino per l'arrivo del portiere serbo nella squadra di Conte. Milinkovic ha detto sì al Napoli a giugno, sarà pagato 21 milioni di euro che saranno versati al Torino in quattro anni".