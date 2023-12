Oppini senza vergogna: "Juve-Napoli, vedrete che al primo svenimento in area daranno rigore agli azzurri"

Ultime notizie Serie A - Francesco Oppini ha parlato poche ore prima di Juventus-Napoli, intervistato dal giornalista Claudio Zuliani per il suo canale YouTube. Parole durissime da parte dell’opinionista di fede bianconera, difficili da commentare. Oppini, dopo le proteste di dirigenza e tifosi nei riguardi degli arbitri dopo il match perso al Maradona contro l'Inter, ha dichiarato:

"Se temo l’arbitro per Juventus-Napoli? Assolutamente sì. Vedrai che al primo svenimento di un giocatore del Napoli in area, faranno pagare quello che non hanno pagato quelli di Milano (si riferisce all’Inter, ndr) nel weekend scorso. Questo è scritto. Le proteste dei napoletani? Nessuno ha parlato dell’anno scorso del gol annullato alla Juventus in casa, perché Milik entra in scivolata sul pallone. Entrò su Lobotka. Se qualcuno entra in area a Torino, qualcuno andrà al VAR a segnalare un rigore che non c’è. È scritto, succede già prima (…). Ti immagini Chiellini che strattona Lobotka al Maradona in una partita che può dare speranza al Napoli per lo Scudetto, quando tu sei primo e ritorni primo davanti all’Inter al contrario? Poi magari Barzagli o Bonucci che tira un calcione a Osimhen in area di rigore. La mattina dopo secondo me, ad Allegri, Scanavino e ai giocatori sarebbero arrivati o carabinieri al citofono per farli scendere".