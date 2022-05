Calciomercato - La madre di Kylian Mbappé, Fayza Lamari, rompe il silenzio sul futuro dell'attaccante in scadenza col Paris Saint-Germain:

"Abbiamo un'offerta del Real Madrid e una del PSG per rinnovare il contratto, per Kylian è arrivato il momento di decidere. Le due proposte si equivalgono a livello economico, non ci sono grandi differenze, ma stiamo aspettando che Mbappé faccia la sua scelta. Non sono in corso altre trattative", le sue parole a Kora Plus.