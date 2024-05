Come la lista dei 25 in Serie A influirà sul mercato del Napoli: l'impatto di Kvaratskhelia-Natan 'over' e dei rientri dei prestiti

Ultime calciomercato Napoli - La fine della stagione si avvicina, così come il mercato estivo con tanto di possibile rivoluzione in casa Napoli. La cosa influirà ovviamente anche sulla lista dei 25 calciatori, valida per la Lega Serie A, della squadra azzurra. Paletti e condizioni da rispettare nel formare la rosa dei 25 faranno sì che il Napoli dovrà fare delle scelte di mercato legate anche al campionato italiano.

Lista Serie A SSC Napoli: la rosa dei 25

Ricordiamo ai lettori di CalcioNapoli24 che la SSC Napoli, ed ogni società di Serie A, potrà registrare in lista:

17 giocatori over 22 (nati fino al 2001)

4 giocatori cresciuti nel vivaio del club (over 22)

4 giocatori cresciuti in vivai italiani

calciatori under 22 (nati dal 2002 in poi)

Di seguito vi mostriamo la lista ufficiale consegnata dal Napoli con i definitivi 25 giocatori per la seconda metà di Serie A 2023-24:

LISTA 17 GIOCATORI OVER 22:

Pierluigi Gollini Amir Rrahmani Leo Ostigard Juan Jesus Mathias Olivera Mario Rui Pasquale Mazzocchi Stanislav Lobotka Hamed Junior Traorè Frank Anguissa Jens Cajuste Piotr Zielinski Leander Dendoncker Cyril Ngonge Jesper Lindstrom Victor Osimhen Giovanni Simeone

LISTA OVER 22 FORMATI IN ITALIA

Alex Meret Giovanni Di Lorenzo Giacomo Raspadori Matteo Politano

LISTA OVER 22 FORMATI NEL CLUB

Nikita Contini X X X

LISTA UNDER 22

Khvicha Kvaratskhelia (2001)

Natan (2001)

Hubert Idasiak (2002)

Lorenzo Russo (2005)

ESCLUSI

Diego Demme

Dal prossimo anno negli Under 22 non rientreranno Khvicha Kvaratskhelia e Natan. Bisognerà capire quanti slot saranno liberati fra gli Over 22 e quanto saranno importanti nell’economia della lista i rientri dai prestiti di Zanoli, Gaetano e Zerbin, che facevano parte della lista over 22 formati nel club. Nonché anche gli altri calciatori di proprietà come Caprile e Cheddira.

Di seguito la situazione attuale riguardante la lista per laSerie A 2024-25. A prendere i posti dei partenti Gollini, Dendoncker, Zielinski, Traorè i rientranti Caprile e Folorunsho, ed i ‘nuovi’ Over 22 Natan e Kvaratskhelia. L’addio di Osimhen farà spazio al suo sostituto, poi toccherà muoversi secondo la logica di una uscita per ogni entrata.

LISTA 17 GIOCATORI OVER 22:

Pierluigi Gollini -> Elia Caprile Amir Rrahmani Leo Ostigard Juan Jesus Mathias Olivera Mario Rui Pasquale Mazzocchi Stanislav Lobotka Leander Dendoncker -> Natan Frank Anguissa Jens Cajuste Piotr Zielinski -> Michael Folorunsho Hamed Junior Traoré -> Khvicha Kvaratskhelia Cyril Ngonge Jesper Lindstrom Victor Osimhen Giovanni Simeone

LISTA OVER 22 FORMATI IN ITALIA

Alex Meret Giovanni Di Lorenzo Giacomo Raspadori Matteo Politano

LISTA OVER 22 FORMATI NEL CLUB

Nikita Contini Alessio Zerbin di rientro dal Monza Gianluca Gaetano di rientro dal Cagliari Alessandro Zanoli di rientro dalla Salernitana

