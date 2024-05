Conte si è offerto al Chelsea! Napoli beffato, primi contatti proficui e chiusura in arrivo

Calciomercato Napoli - Ultimissime su Antonio Conte e la sua prossima avventura che sembra destinata ad essere in Premier League ancora per l'ex ct italiano che ha allenato in Serie A con Inter e Juventus. Clamorosa beffa per Napoli e Milan che ci speravano di ritporarlo in Italia.

Antonio Conte-Chelsea, ritorno imminente

Era questa la sua volontà, tornare ad allenare in Serie A ma per Antonio Conte sembra che non ci saranno Napoli, Milan e Juventus nel suo futuro prossimo. Secondo le ultime notizie che arrivano dall'Inghilterra è sempre più vicino il grande ritorno dell'allenatore italiano a Londra per firmare con i Blues. Brusca frenata arrivata in queste ultime ore tra Conte e il Napoli e ora ADL dovrà guardarsi nuovamente attorno.

Intanto, sembra tutto pronto per il ritorno di Antonio Conte al Chelsea con il club londinese pronto a fare follie per averlo in panchina. Primi contatti proficui tra l'entourage del tecnico e il patron Boehly che sogna l'arrivo di Antonio. Sarebbe stato proprio Conte a proporsi al Chelsea, che fa tanto impazzire il nuovo proprietario Todd Boehly che ha in mente di ricostruire il Chelsea sognando in grande e affidando tutta la gestione manageriale proprio ad Antonio che già in passato ha allenato il club inglese ma nell'era Abramovich. Primi contatti positivi e firma in arrivo attesa nelle prossime settimane se tutto si dovesse concretizzare per il meglio.