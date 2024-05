Pagato 10 milioni di euro, ecco quanto vale oggi Kvaratskhelia

Calciomercato Napoli, che colpaccio con Khvicha Kvaratskhelia. Mentre il club prova a ripeterlo con altri gioielli georgiani, Aurelio De Laurentiis dovrà blindare il fantasista finito nel frattempo nel mirino del Barcellona.

Mercato Napoli, quanto vale oggi Kvaratskhelia

L’agente è in Italia e bisognerà trattare per il rinnovo contrattuale con tanto di adeguamento. Nel frattempo la valutazione è schizzata alle stelle e malgrado quest'annata cupa del Napoli. Pagato 10 milioni di euro circa la scorsa estate, oggi ne vale almeno 80 come sottolinea Il Mattino oggi in edicola.