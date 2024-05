Allenatore Napoli: frenata Conte, si avvicina di nuovo Pioli

Calciomercato Napoli - Ci sono delle importanti notizie che riguardano il ruolo del prossimo allenatore del Napoli. Il club è pronto a fare una scelta con Aurelio De Laurentiis che può annunciarlo a fine stagione. Sembrava fatta per Conte, ma ora si torna a parlare di Gasperini, Pioli e Italiano.

Allenatore Napoli: la scelta di ADL su Pioli

Antonio Conte sembra vicinissimo al Chelsea adesso dopo una brusca frenata col Napoli. Per questo motivo ora bisognerà capire che potrà essere il nuovo allenatore del Napoli e per i bookmakers è Pioli il favorito che torna di moda visto che è certo già di dire addio al Milan a fine stagione. Gasperini in scadenza 2025 con l'Atalanta un po' più indietro e Italiano è tra il rinnovo con la Fiorentina e l'occasione in Champions League col Bologna.