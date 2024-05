Da Conte a Gasperini: come cambia il ruolo di Manna con il nuovo allenatore | FOCUS

Calciomercato Napoli. Sono già iniziate le grandi manovre di risalita in casa Napoli per la prossima stagione: in attesa di comunicare chi siederà sulla panchina azzurra, il primo tassello (non ancora ufficiale) è stato quello di affidare la direzione sportiva a Giovanni Manna. L'attuale dirigente della Juventus, seppur dietro le quinte, è già al lavoro con il club di De Laurentiis per dare le prime indicazioni sul calciomercato e non solo.

Seppur con la Next-Gen della Juventus ha ottenuto spendidi risultati e lanciato diversi giocatore molto interessanti, quella di Manna è per certi versi una scommessa volta però a creare un progetto a lungo termine a Napoli. Anche per il ds si tratterà di un banco di prova molto intrigante ed importante, sia sul mercato che tra le mura dello spogliatoio.

Ma come può cambiare il ruolo di Manna in base all'allenatore che sarà scelto? La domanda può sembrare banale, ma in realtà è tutto l'opposto. Spieghiamoci: in questa stagione la scelta di affidarsi a Mauro Meluso con colpevole ritardo è stata pagata a caro prezzo e dunque il nuovo direttore sportivo dovrà avere sempre un ruolo attivo nelle decisioni di mercato e spogliatoio.

E' però altrettanto normale che il profilo del nuovo allenatore comporterà una scelta strategica ben mirata. Facciamo un espempio: qualora dovesse arrivare Antonio Conte, tecnico da sempre in prima fila nelle scelte di calciomercato, toccherà a Manna andare a trattare per accontentare l'ex CT secondo quelli che saranno gli obiettivi indicati. Conte, con l'esperienza in Inghilterra, si considera un manager a tutti gli effetti e pretende di avere voce in capitolo nella scelta dei calciatori. Discorso differente, invece, qualora ci fossero un Gasperini, un Pioli o Italiano sulla panchina del Napoli: in quel caso Manna dovrà in primis lavorare con lo scout per individuare i talenti idonei da sottoporre al giudizio del prossimo allenatore, lavorando in simbiosi sulle caratteristiche richieste e non tanto sul blasone del nome.

Sottigliezze e dettagli che però possono fare la differenza: nessun dubbio sulle qualità di Manna, che dovrà però essere bravo ad adattarsi in breve tempo ad una realtà diversa. La coesione di intenti, specialmente lavorativi, è sempre stata alla base dei successi: dirigenza, staff tecnico e spogliatoio, non dovranno più essere tre corpi estranei se si vorrà risalire velocemente la china.