Mazzarri a Prime Video: "Potevamo vincerla, sul 2-2 avevo quest'idea! Il cambio di Osimhen era programmato in vista dell'Inter..."

Ultime notizie Napoli - Ai microfoni di Prime Video, nel post-partita del match di Champions League Real Madrid-Napoli, è intervenuto l’allenatore del Napoli Walter Mazzarri, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Soddisfatto e potevamo vincerla? Prima del 3-2 avevamo creato due-tre azioni per poterla vincere e andare in vantaggio. Sono contento della prova in generale, dovevamo fare più attenzione perchè il Real Madrid è micidiale in contropiede. Sul 2-2 abbiamo concesso qualcosa di troppo, potevamo essere più attenti a non farli ripartire: per il resto avevo la sensazione di poter andare in vantaggio, stavamo giocando davvero bene.

L’abbraccio di Anguissa al 2-2? Da quando sono arrivato ho trovato un gruppo unito che vuole allenarsi assieme, penso si possa fare davvero bene quando ci sono valori umani.

Il cambio di Osimhen era programmato? Sì, era rientrato con l’Atalanta e il dottore mi aveva detto avesse 20-25 minuti di autonomia. Questi 45’ devono farlo recuperare al meglio per l’Inter, l’inserimento graduale era obbligato”