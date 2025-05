Magoni: "Gilmour è la soluzione migliore in caso di forfait di Lobotka, Inter stanca ma il Napoli ha tanti meriti"

Oscar Magoni, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero. Ecco quanto ha affermato: "Gilmour titolare in caso di forfait di Lobotka? Credo sia la soluzione migliore, è un giocatore forte ed ha dimostrato di poter dire la sua in quella zona di campo. Gol di Raspadori di buon auspicio? E' un calciatore importante, ha risposto sempre presente. Il Napoli è padrone del suo destino, solo con un suicidio tecnico potrebbe perdere questo scudetto. Bologna in Champions? Me lo auguro, dopo l'addio di Thiago Motta c'era molta insicurezza ma Italiano ha fatto un grandissimo lavoro, ci mette cuore e passione. Il Bologna gioca molto bene e sta ottenendo gradi risultati, è una società in crescita. Sarebbe bello vedere qualcosa di diverso rispetto alla solite, Atalanta e Bologna stanno dimostrando che è possibile fare bene anche in città più piccole. Futuro di Conte? Vuole una squadra competitiva per giocare alla grande su più fronti, quest'anno la rosa era effettivamente un po' corta. L'Inter ha perso lo scudetto o ci sono più meriti del Napoli? Il Napoli ha fatto il suo percorso ed ha tanti meriti, la differenza sta nel fatto che l'Inter sta giocando su tanti fronti e la stagione è usurante. Quando punti a tutto puoi fare fatica nel rush finale, ci vogliono tanti giocatori forti per puntare a tutto. Giocare una volta a settimane ha favorito il Napoli nonostante la rosa non sia ampia, ma il Napoli ha i suoi meriti assolutamente. Due scudetti in tre anni sarebbero un grande risultato per il Napoli? Il Napoli già da tanti anni è ad altissimi livelli, è una realtà importante. Complimenti alla società per il lavoro svolto fin qui".