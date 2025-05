Moviola Bologna-Juve, CdS distrugge Doveri: "Su Freuler è più rigore che nulla"

Ultime notizie - Bocciatura senza attenuanti per l'arbitro Doveri di Bologna-Juventus. Il Corriere dello Sport gli ha dato un 5 in pagella. Ci sono stati gravi erorri da parte del direttore di gara, in particolare il rigore solare non dato su Freuler.

Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda la moviola di Bologna-Juve:

"Anche a voler tenere le parti di Doveri, McKennie su Freuler in area della Juve è difficile da giustificare come non falloso. E’ vero, Freuler allarga la gamba sinistra per proteggere il pallone dall’arrivo dell’avversario, ma è anche vero che McKennie è in ritardo e aggancia la gamba del rossoblù, che è legittimato a muoversi avendo vantaggio sul pallone. Rigore e anche da intervento VAR. Che non ci sarebbe stato in caso di rigore, scommettiamo? Doveri non fischia il fallo di mano di Savona su tocco di Orsolini: errore, anche se, in caso di punizione, l’assistente Giallatini avrebbe probabilmente alzato la bandierina (Orsolini era partito in offside)".