Clamoroso dall'Inghilterra: McTominay rischia di perdere quasi 3 milioni! Moglie e padre accusati di frode: il motivo

Ultime news Napoli - Brutte notizie dall'Inghilterra, per Scott McTominay, che secondo The Scottish Sun rischia una "perdita di milioni di euro dopo aver prestato denaro a una società in crisi gestita dalla WAG Cameron", tradotto sua moglie, "accusata di frode. La compagna di McTominay e suo padre sono accusati di frode".

McTominay con Cam

Questo quanto racconta The Scottish Sun:

"L'asso scozzese Scott McTominay è destinato a perdere 2,32 milioni di sterline (2,7 milioni di euro, ndr) investite in una società fallita, gestita dalla sua affascinante fidanzata e da suo padre. Secondo quanto rivelato dai documenti, la stella del Napoli, 28 anni, ha prestato 1 milione di sterline in contanti, più 1,32 milioni di sterline dalla sua società di investimento, alla Fortress Capital Partners di Ashley Reading e la WAG Cameron (sua moglie, ndr). (Scott, ndr) è tra i creditori a cui spettano circa 20 milioni di sterline dopo il fallimento dell'azienda. E venerdì hanno respinto l'offerta dell'imprenditore Ashley di recuperare denaro tramite un accordo volontario aziendale. I liquidatori avevano avvisato gli investitori, tra cui l'ex centrocampista del Manchester United McTominay, che era improbabile che potessero riavere indietro i loro soldi. Hanno affermato: "Riteniamo che questo CVA sia altamente speculativo. I creditori dovrebbero essere consapevoli che il ritorno potrebbe essere limitato". "Non siamo in grado di affermare con certezza che la proposta rappresenti un equilibrio tra gli interessi della società e quelli dei creditori, in quanto sono state fornite informazioni limitate sui beni del direttore e della sua famiglia". Si ritiene che gli investitori riceveranno indietro solo 3 penny per ogni £1, il che significa che McTominay riceverebbe solo £66.000. Anche il cantante dei Boyzone Shane Lynch, 48 anni, è destinato a perdere gran parte del suo investimento di 730.000 sterline nella società. A Cameron, 25 anni, è stato ordinato di consegnare centinaia di migliaia di sterline provenienti dalla vendita di due appartamenti a Dubai e di una villa in Spagna".