È McTominay-mania a Napoli, per la grande stagione al primo anno in Serie A di Scott. E dopo l'intervista della scorsa settimana dopo Napoli-Torino, c'è un tifoso e nostro lettore, Anzo, che ha scelto anche di rendere immortale il ricordo di questa stagione dello scozzese. Come? Comprando la sua maglia numero 8, ma facendo applicare sulle spalle non il vero cognome dello scozzese, bensì: "McFratm"!

Ecco il video: