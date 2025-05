Cresce l'attesa per la semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Barcellona, in programma domani, 6 maggio, alle 21. E c'è una buona notizia per Simone Inzaghi. La riferisce Sky Sport:

"Torna in gruppo Lautaro Martinez (anche se come Pavard salterà il torello e farà un riscaldamento personalizzato). Frattesi per precauzione non esce sul campo per via di una botta presa nell'ultima partita giocata".