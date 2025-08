Simeone dice addio al Napoli! Repubblica: oggi il via libera, valigie pronte per Torino

Calciomercato Napoli, ultime notizie: oggi l'edizione napoletana del quotidiano La Repubblica fa il punto sulle strategie di mercato del club partenopeo, a cominciare dalla possibile cessione di Giovanni Simeone.

"La trattativa col Torino è definita", assicura Repubblica. Alla fine è stato lo stesso Simeone ad indicare la sua preferenza, scegliendo di accettare la proposta del Torino anziché quella del Pisa, che pure aveva spinto per ingaggiare il Cholito.

Il Torino ha convinto il Napoli con un'offerta da 8 milioni di euro totali per il prestito oneroso con obbligo di riscatto e adesso Simeone "attende soltanto il via libera per cominciare la sua nuova avventura", che potrebbe arrivare già in giornata. "La valigia è pronta ad essere chiusa nelle prossime ore".