Fiorentina, Comuzzo: "Il Napoli a gennaio? Ci pensavo tanto, ecco la verità"

Pietro Comuzzo, difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola:

"Piano piano ho sempre cercato di lavorare su me stesso, chiedendo consigli a staff e preparatori per migliorare il mio fisico. Napoli a gennaio? È successo tutto un po' di fretta. Potevo aspettarmelo, ma è stato tutto veloce. Non ragionavo su quello che stava accadendo. Nei giorni caldi ci pensavo tanto, poi quando è finita la trattativa - ha precisato - sono ripartito per la mia strada. Per continuare a dare il massimo per la mia squadra".