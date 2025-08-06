Maradona Jr: "Non sarei sorpreso, ma questa cessione sarebbe una grave perdita per il Napoli"

Diego Armando Maradona, allenatore ed ex centrocampista, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato:

“Simeone? Io forse sono il meno adatto a parlarne. Ho un rapporto di amicizia con lui e per me è speciale. E’ un ragazzo di uno spessore umano difficile da trovare oggi. Dispiace, ma sono contento che possa misurarsi con una realtà che può dargli lo spazio che merita. Merita tanto dal punto di vista umano e calcistico. Raspadori? E’ un giocatore di indubbia utilità, ha una professionalità che pochi hanno. Penso che sia sostituibile, però sarebbe una perdita importante a 15 giorni dal campionato e bisogna rimpiazzarlo nel più breve tempo possibile e non è semplice con i tempi del mercato. Bisogna capire come si evolve la cosa. Tutti i calciatori hanno un prezzo e vivono con le valigie in mano. Non sarei stupito dalla sua cessione, perché non penso possa fare il titolare. Io credo che noi tifosi non siamo mai contenti. Prima eravamo lenti sul mercato, ora il Napoli ha fatto entro i tempi stabiliti e siamo fermi, ma non si può comprare tutti i giorni. Penso che il Napoli stia facendo una valutazione per prendere calciatori adatti al progetto e funzionali al gioco di Conte. Se prendi uno come Okafor e poi lo lasci in panchina, non ha senso. Se il Napoli non ha affondato il colpo per l’esterno, è perché probabilmente il mercato non offre quello che vuole o quello che offre non è funzionale al gioco di Conte.

Il Napoli sta facendo il mercato, è vero, ha tutte le carte in regola per essere un club desiderato dai calciatori, ma ha sempre dei parametri da rispettare. Il Napoli non sta spendendo tanto per, se c’è chi crede a questo, non conosce De Laurentiis e Chiavelli. Il mercato della Serie A non è il fantacalcio, bisogna farlo con criterio. Il pensiero che tormenta Conte? Credo che come tutti gli allenatori, anche lui desidera chiudere la rosa e lavorare sulla rosa completa in maniera più dettagliata. E’ una mia idea, non ho parlato con lui. Per me questo è il primo anno fermo ad agosto, non è facile ma è un’esperienza nuova e approfitto per aggiornarmi e studiare. Carmando? E’ un garndissimo, è la storia del Napoli. E’ stato molto vicino a papà e papà gli ha voluto bene tanto”.