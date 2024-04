Juve Stabia, l'AD Polcino: "L'anno scorso quando guardavo il Napoli c'erano undici persone che si divertivano! Oggi invece..."

Notizie Calcio Napoli - L'A.D. della Juve Stabia Filippo Polcino, presente a ‘Il Bello del Calcio’ su 11 Televomero, ha parlato della sconfitta del Napoli contro l'Empoli e del futuro del club azzurro:



"Una stagione positiva è costituita da tanti ingranaggi che ruotano alla perfezione, lo scorso anno il Napoli ha dimostrato di essere un orologio quasi perfetto: tranne che il doppio confronto Champions con il Milan, tutto è andato bene. La squadra che scende in campo è importante, ma quella che opera al di fuori lo è altrettanto: quando vanno via sia l'allenatore che il DS, la stagione successiva ovviamente ne risente, perché bisogna riorganizzare tutto.

Due persone come Spalletti e Giuntoli hanno dimostrato di saper gestire e organizzare tutto alla perfezione, poi probabilmente anche Rudi Garcia non è stato in grado di trasmettere ciò che il suo predecessore metteva in campo. L'anno scorso, quando guardavo il Napoli, c'erano undici persone che si divertivano. Oggi vedo persone empatiche che non riescono a trasmettere nulla, né a sé stessi né alle persone presenti sugli spalti".