Napoli Calcio - “Il distano enorme dal Napoli farà giocare l’Inter con maggior leggerezza?”. E’ stata questa la domanda posta a Simone Inzaghi in conferenza stampa in vista del derby di questo weekend.

Inter, le parole di Inzaghi sul Napoli

Il tecnico ha risposto così al quesito: “Per noi non cambia niente sulla singola partita. Siamo consapevoli che c’è questo distacco ma in questo momento della stagione ogni punto è fondamentale per qualsiasi obiettivo, che sia avvicinare il Napoli o staccare chi ci segue”.