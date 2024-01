Il pronostico di Zazzaroni e Caressa: "Ecco come finirà Torino-Napoli oggi"

Notizie Calcio Napoli - Non c’è grossa fiducia attorno alla squadra di Walter Mazzarri per questo 2024 alla luce degli ultimi deludenti e clamorosi risultati di fine 2023. Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni, per esempio, non credono in un successo di quest’oggi a Torino. I due si sono sbilanciati con i soliti pronostici di ogni turno durante Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay: “Torino-Napoli X, ma gli azzurri rischiano tanto viste le assenze”, è il verdetto del direttore del Corriere dello Sport. “Torino-Napoli 1X”, aggiunge invece Caressa.