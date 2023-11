Iezzo: "Non diciamo stron*ate, se quel gol lo prendeva Meret sarebbe stato massacrato!"

Nel corso di "Si Gonfia la Rete" su Tele A c'è stato un botta e risposta tra Gennaro Iezzo e Massimiliano Di Caprio, titolare della pizzeria "Dal Presidente" e ospite della trasmissione. Di Caprio sottolineava come con Gollini in porta al posto di Meret il Napoli possa trarre molti benefici, e in toni abbastanza accesi si auspicava una titolarità al posto di Meret per l'ex Atalantino.

Iezzo ha così risposto: "Adesso ti faccio una domanda. Il gol subito dal Napoli contro l'Empoli, dai colpa a Gollini? No? Non gliela dai perché è Gollini e non Meret. Io ho fatto il portiere per mestiere, e posso assicurarti che Gollini in quella situazione era posizionato male. Cross sbagliato di Kovalenko? Non diciamo stronz*te, Gollini era posizionato male e ha subito quel gol decisivo. Se l'avesse subito Meret sarebbe stato massacrato".