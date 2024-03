Gravina: "Vicino a Juan Jesus, ma la sentenza va rispettata anche da chi non si sente soddisfatto"

Ultime notizie. Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha commentato la sentenza di assoluzione per Francesco Acerbi, rivolgendo il suo pensiero anche al difensore del Napoli Juan Jesus, che si era detto mortificato per l'esito della vicenda.

Gravina su Acerbi e Juan Jesus

Queste le parole di Gravina riportate oggi sul Corriere della Sera: "Quando vedrò Acerbi lo abbraccerò. C’è una decisione del giudice che tutti devono accettare, compreso chi non si sente soddisfatto. Io accetto il verdetto. Sono vicino umanamente a Juan Jesus ribadendo l’impegno della Figc da sempre nella battaglia contro il razzismo".

E sulla momentanea esclusione dalla Nazionale per Acerbi, Gravina precisa: "Abbiamo appreso della verifica del giudice sportivo e in via precauzionale anche a tutela del ragazzo, per evitare forme di distrazione, abbiamo lasciato Acerbi libero dagli impegni della Nazionale".