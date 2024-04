Stagione finita per Zielinski? I tempi di recupero e cosa filtra da Castel Volturno

Come sta Piotr Zielinski? Il centrocampista non giocherà la gara di questo pomeriggio allo stadio Maradona per una lesione di basso grado al gastrocnemio mediale della gamba siistra. Una brutta notizia per mister Francesco Calzona. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione sulle condizioni ed i tempi di recupero del calciatore.

Infortunio Zielinski: tempi di recupero

Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sui tempi di recupero del calciatore Piotr Zielinski sulle pagine del Corriere dello Sport: