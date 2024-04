CorSport - Pioli o Gasperini, De Laurentiis sceglie il nuovo allenatore. Indizio significativo su Italiano

Nulla è stato ancora deciso per il nuovo allenatore del Napoli si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport. Il presidente De Laurentiis tiene ancora aperto il casting. Vuole proseguire con i sondaggi e parlare di persona con i diretti interessati prima di fare la scelta definitiva su chi affidare la squadra la prossima stagione. Per il quotidiano, De Laurentiis ha due nomi in testa: Gasperini o Pioli.

Nuovo allenatore Napoli: De Laurentiis sceglie Gasperini o Pioli

Napoli - Secondo quanto si legge sul Corriere dello Sport il presidente De Laurentiis non vuole sbagliare scelta dell'allenatore come fatto in questa stagione. Conosce bene Pioli e Gasperini così come Italiano che aveva provato un anno fa a portare proprio sulla panchina del Napoli: