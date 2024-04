Il Roma - Rinnovo Kvara, De Laurentiis spinge sullo scarso rendimento di quest'anno per abbassare le richieste dell'agente: le cifre

Calciomercato Napoli - Kvaratskhelia, il rinnovo è da discutere. Ne parla l'edizione odierna de Il Roma nell'articolo a firma di Giovanni Scotto:

"Subito arrivato (anche se non ufficialmente) e già sono in arrivo gatte da pelare per Giovanni Manna. Il nuovo direttore sportivo è già al lavoro per il Napoli, seppur soltanto dal punto di vista informale. La ricerca del nuovo attaccante, erede di Osimhen, ma anche il nuovo allenatore e le prime operazioni in uscita. In agenda incombe anche il rinnovo di Kvaratskhelia. I tempi ormai sono maturi, visto che De Laurentiis aveva dato appuntamento al suo agente alla fine del campionato. L’obiettivo del nuovo ds è di non prolungare troppo queste situazioni, in pratica evitare di fare come lo scorso anno. Ecco perché la trattativa potrebbe essere rapida. Non sarà facile, però, perché le idee saranno diverse. Per il presidente De Laurentiis il rendimento di Kvaratskhelia è stato inferiore. Nulla di personale, ma una constatazione evidente, in base ai risultati complessivi della squadra. Giù il rendimento, giù il valore e di conseguenza giù lo stipendio. La situazione è questa: un anno fa nessuno avrebbe avuto da ridire ipotizzando uno stipendio di 5-6 milioni.

Adesso le cose sono diverse. De Laurentiis onorerà la promessa, ma entro certi limiti. Oggi il georgiano guadagna 1 milione e poco più a stagione. I bonus ci sono, ma è poca cosa. Il contratto va rinnovato. Si era parlato, ormai molto tempo fa, di uno stipendio raddoppiato. Non dovrebbe essere così "poco" questo aumento. De Laurentiis dovrebbe offrire una cifra non inferiore ai 3 milioni a stagione, probabilmente 3.5 e forse si può arrivare ai 4 con un accordo a scalare nei prossimi due-tre anni. Non sono pochi soldi, ma c’è il pensiero che l’agente di Kvara possa avere idee diverse e partire da una base di 4 milioni a salire, per arrivare facilmente a 5 milioni, forse 6. Mamuk Jugeli è in arrivo in Italia, forse già la settimana prossima. Incontrerà Chiavelli e forse anche Manna, nonostante si attenda la fine del campionato per renderlo più operativo. Lo stipendio attuale di Osimhen (10 milioni) e le richieste dall’estero (Kvara piace al Barcellona e in Premier League) potrebbero rendere la trattativa spigolosa, ma l’accordo non sembra improbabile".