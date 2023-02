Gentili: “Il Napoli ha un grandissimo vantaggio, vi spiego. Attenzione al Manchester United per Osimhen"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Bruno Gentili, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli ha un grandissimo vantaggio, può affrontare in casa tutte le big tranne la Juventus con cui dovrà giocare in trasferta. Il campionato può dire poche cose, la lotta scudetto è andata e per la retrocessione Cremonese e Sampdoria possono fare poco. Sarà interessante la corsa per la Champions League, sicuramente. Osimhen e Kvaratskhelia? Attenzione al Manchester United per Victor, non sia mai arrivasse l’assalto: per me il nigeriano vale 200 milioni di euro, e lui e Kvara hanno collezionato 50 gol senza arrivare a 50 anni in due”