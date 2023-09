Garcia: "Un solo aspetto negativo in questa vittoria! Samardzic? Ha fatto un gran gol"

Rudi Garcia è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Napoli-Udinese 4-1.

Tra i tanti temi toccati da Garcia che ha analizzato la vittoria azzurra. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Le critiche? Non vi preoccupate per me, ho esperienza e spalle larghe. Oggi abbiamo giocato bene, sono felice per i ragazzi. Abbiamo gestito bene la gara con diverse occasioni, spingendo di più sperando che la fortuna possa arrivare il prima possibile. Kvaratskhelia è stato bravissimo, con due assist, un gol e due pali, questo vuol dire che mentalmente è forte. L’unico punto negativo è aver preso gol, seppur un gran gol come quello di Samardzic, ma dobbiamo evitarlo”.