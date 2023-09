In conferenza stampa Rudi Garcia ha elogiato la prestazione di Victor Osimhen:

"Non vi preoccupate per me, sono sereno e tranquillo prima e dopo la gara. Sono contento perchè i calciatori hanno fatto la gara che volevamo. Sono contento per Victor, ha fatto gol. Visto che da due giorni è d'attualità, si è concentrato solo sul campo facendo quello che gli riesce meglio. Ha fatto l'assist a Zielinski cedendogli il rigore, dopo Bologna è rimasto Osimhen per me il primo rigorista".