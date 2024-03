Flachi: "Italiano via dalla Fiorentina è una possibilità. Dopo un po' anche gli allenatori hanno bisogno di trovare nuovi stimoli"

Ai microfoni di Maracanà su TMW Radio, Francesco Flachi ha parlato dell'attualità del calcio italiano, partendo ovviamente da un pensiero per la sua Sampdoria:

Le piacerebbe tornare alla Sampdoria?

"Magari. Sto ultimando il corso allenatori. Spero di avere la possibilità di allenare anche i giovani, per imparare si deve partire dal basso".

Fiorentina, c'è la sfida col Milan ora. Italiano e Pioli col destino incerto:

"Penso che delle volte sia anche giusto trovare altre motivazioni. Italiano ha fatto benissimo, forse non ha coronato il sogno di vincere un trofeo, anche se ha la possibilità anche quest'anno di farlo. A fine ciclo lui e Pioli? Io penso che dopo un po' anche gli allenatori hanno bisogno di trovare altre emozioni e motivazioni".

La Fiorentina è una società strutturata per fare il salto di qualità?

"Può farlo ma dipende da loro. Negli ultimi anni ha avuto sempre un grande difetto, l'attaccante. Per il resto la squadra è ottima. Non hanno mai trovato un attaccante che ti garantisce 15-20 reti. Poi un'annata dipende anche dalle altre, perché magari riesci a inserirti in un discorso più importante".