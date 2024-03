Retroscena Pioli-Napoli, Repubblica: contatti un mese fa. La risposta del tecnico

Napoli - Tra gli allenatori accostati agli azzurri c'è anche il nome di Stefano Pioli del Milan. L'edizione odierna di Repubblica racconta di un contatto che ci sarebbe stato un mese fa tra l'entourage del tecnico rossonero ed il Napoli. Già qualche anno fa il nome di Pioli era stato accostato al Napoli ma poi De Laurentiis decise di fare altre scelte.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine di Repubblica in merito ad un contatto che ci sarebbe stato tra il Napoli e l'allenatore Stefano Pioli attualmente alla guida del Milan:

"È una soluzione d’esperienza, invece, Stefano Pioli: un contatto col suo entourage c’è stato un mesetto fa. Pioli, però, ha dato priorità al Milan e prenderà in considerazione altre strade soltanto se avesse la certezza di non poter proseguire in rossonero".