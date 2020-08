Filippo Galli: "Il Napoli può spaventare il Barcellona, confido molto in Gattuso: dovessero farcela sarebbe un'impresa"

Filippo Galli ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Servirà grande attenzione dal punto di vista difensivo, Gattuso è molto bravo a trasmettere questo. Sarà una gara complicata, ma per il napoli ha l'occasione più unica che rara di buttare fuori un pezzo grosso come il Barcellona. la squadra catalana potrebbe andare in difficoltà se non gli lasci il pallino del gioco perché non sono abituati a subire. Togliere il pallino tutta la partita ai blaugrana non è possibile, anzi dire i quasi impossibile ma il Napoli può spaventare Setien. Sarebbe un'autentica impresa se dovessero farcela"