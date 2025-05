Ferrara: "Parma forte di testa? Ecco cosa dovranno fare i difensori del Napoli"

Notizie Napoli calcio - Ciro Ferrara è intervenuto ai microfoni di DAZN nel corso del pre partita di Parma-Napoli:

"Parlando del Napoli, si ragiona in studio sul pericolo dai calci piazzati che potrebbe arrivare dai gialloblu. Questo il consiglio di Ferrara: "E' vero che il Parma può contare sui centimetri, ma conta per i difensori soprattutto la marcatura, basta non far saltare l'avversario, mettersi con la posizione del corpo giusta. Se darei una mano a Conte? Non ci penso neanche, non potrei alzarmi neanche di due centimetri, ma ci metterei l'esperienza (ride, n.d.r.)".