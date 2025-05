Rai - Juve su David ma la prima scelta è Osimhen, ecco le cifre dell'offerta. I bianconeri vogliono Conte ma c'è ADL

Il giornalista esperto di calciomercato Ciro Venerato attraverso il sito di Rai Sport ha riferito alcuni aggiornamenti che riguardano il Napoli.

Calciomercato Napoli

Notizia assolutamente confermata. Anche la Juve è sulle tracce di David. Cristiano Giuntoli ha avuto un colloquio con i suoi agenti, giunti in Italia la scorsa settimana. La società bianconera (anche questo è certo) dovrà reperire due punte.

Osimhen è la prima scelta (offerta ufficiale già presentata al Napoli: 80 più bonus. Anche questa è una certezza), poi altri attaccanti. David piace anche perché svincolato, ma senza Champions preferirebbe sempre i bianconeri? Non a caso Giuntoli segue anche Zirkzee, Højlund, Lucca e Krstovic.

Sarà calda l'estate sull'asse Napoli-Torino. La Juve vorrebbe Antonio Conte, ma dovrà fare i conti con Aurelio De Laurentiis. Il patron non intende rescindere il contratto col top coach salentino, garantendogli un mercato da sogno. Basterà per trattenerlo? Lo sapremo solo a fine stagione, dopo un faccia a faccia con la società. A bocce ferme. Prima c'è uno scudetto da vincere. Non sono ammesse polemiche o distrazioni.

