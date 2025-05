Notizie calcio - Una stagione da incorniciare per Victor Osimhen, centravanti di proprietà del Napoli in prestito al Galatasaray. Oggi il nigeriano ha segnato il gol numero 36 in stagione, realizzando il record nella storia del Galatasaray superando Jardel. La marcatura allo stadio è stata annunciato dalla figlia Hailey.

Clicca sul file in allegato per vedere il video