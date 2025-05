Pavarese: "Gara di Parma fondamentale e dura, ma il Napoli è una squadra di veri uomini come lo è Conte"

“Credo che dobbiamo guardare alle cose pratiche, la settimana scorsa sapevamo che per raggiungere il traguardo avremmo avuto bisogno di sette punti, ora ne mancano sei ma potrebbero bastarne quattro se si vince col Parma. L'unica consapevolezza – ha detto il dirigente sportivo Gigi Pavarese a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live- è che dipende solo dal Napoli, lo sanno tutti, in particolare Conte e i ragazzi. Il pari con il Genoa darà alla squadra maggiore forza per affrontare il Parma, che ha molte motivazioni e non è ancora matematicamente salvo anche se, di fatto, lo è, per cui la gara è tosta, ma noi abbiamo una squadra composta di uomini tosti, come lo è Conte. Parma è fondamentale per il tricolore, senza se e senza ma”.