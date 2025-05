Parma-Napoli: Conte confida molto nel suo talismano

Napoli - Antonio Conte si affida al suo talismano questa sera contro il Parma come si legge su Il Mattino:

"Il talismano, l'uomo chiave, il risolutore, il grimaldello utile a scardinare anche le serrature (le porte, sarebbe ancora più appropriato) più complicate. L'uomo che anche quest'anno non ha giocato spesso da titolare (appena 11 volte), ma quando lo ha fatto ha sempre portato in dote gol e punti pesanti. Talvolta pesantissimi. In una sola parola, il Jack di cuori del Napoli. In due parole - un nome ed un cognome - Giacomo Raspadori di professione attaccante con una collocazione variabile che spesso è stata croce e delizia per la sua stessa carriera".