Sky box al Maradona, Il Mattino: ADL li vuole a ridosso del campo, è nel progetto del nuovo stadio

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino tratta l'argomento stadio e svela alcune chicche del progetto che stan portando avanti Comune e De Laurentiis per il restyling dello stadio Maradona:

"Prima dell'annuncio su cosa contiene il masterplan Manfredi ha fatto sapere che «ci sarà un altro incontro con il Presidente» che avverrà con ogni probabilità la prossima settimana. Quando De Laurentiis tornerà in città. Una mossa non solo diplomatica ma indicativa di rapporti distesi tra le parti. E non significa che ci sarà automaticamente un accordo. Certo è che i prossimi 10 giorni saranno decisivi per capire se ci sarà una intesa da tradurre poi in un progetto che dovrà la SSC Napoli. Il masterplan ha dei punti fermi che seguono le linea guida della legge sugli stadi.

Cioè poter investire in infrastrutture commerciali dentro e fuori il Maradona. Il dover far funzionare l'impianto sette giorni su sette, le modalità con le quale chiedere finanziamenti agevolati anche al Credito sportivo, la possibilità di beneficiare di sgravi fiscali che a Napoli sono più vantaggiosi che altrove in quanto è una Zes - Zona economica speciale dove il regime di tassazione è più basso rispetto ad altre aree del Paese. Ma il masterplan contiene anche una mappa degli spazi su alcune chicche che piacciono al Patron: cioè dove è possibile fare gli skybox tecnicamente si tratta di «aree riservate e di lusso per gli spettatori, utilizzata per accogliere ospiti importanti» e danarosi. Si tratta di ambienti parzialmente chiusi «uniti di una serie di servizi come le poltroncine, un servizio di ristorazione dedicato» nella sostanza l'offerta di una esperienza esclusiva» per chi se lo può permettere. A quanto trapela a De Laurentiis piacerebbe installarli molto vicini al terreno di gioco. Al Meazza di Milano, giusto per avere un metro di paragone, ogni singolo posto negli skybox costano dai 500 ai 900 euro".