De Biasi: "L'Inter ha un calendario davvero tremendo. Per lo scudetto vedo il Napoli favorito"

Gianni De Biasi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte:

"L'incertezza? E' un campionato di equilibrio, in questa settimana l'Inter ha tre partite ed il Napoli una soltanto, quella con il Torino. Credo sia il massimo per Conte e peraltro il calendario degli azzurri è più semplice. L'infortunio di Neres? Andrebbe fatta un'indagine ad ampio spettro sul calciatore, ho sentito parlare dei campi, tutto sommato l'infortunio fa parte della vita di una squadra di calcio. Ovvio che se hai un numero adeguato ed una rosa che ti consenta di sopperire non è un problema, bisogna anche capire perché avvengano certe cose. Gli azzurri sono favoriti, da febbraio a metà marzo hanno fatto pochi punti, alla fine tutto si compensa. Mancano cinque gare e l'Inter ha un calendario tremendo, il Napoli può fare percorso netto. La lotta Champions? Bologna e Roma sono le squadre più in forma, Italiano ha le carte in regola per dire la sua, ha condizione e morale, ha tutto per centrare il quarto posto".