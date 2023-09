Dazn, Ferrara: "Kvaratskhelia è tornato devastante, grande partita del Napoli! Su Osimhen e lo scudetto..."

Ciro Ferrara è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Napoli-Udinese 4-1. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Stasera, a parte il valore dell’Udinese, il Napoli ha fatto una grande partita di intensità e voglia, con giocate molto interessanti. Kvaratskhelia è molto serio negli allenamenti e disponibile, stasera è stato devastante ed ha fatto una grande partita.

Scudetto? Sarà un campionato molto più equilibrato di quello dell’anno scorso, per me restano favorite le solite quattro come Milan, Inter, Napoli e Juventus”.

Osimhen che non tira il rigore? Ha vissuto giorni mentalmente difficili, magari non se la sentiva ed ha preferito cedere la sfera Zielinski”.