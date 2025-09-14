Dall'Inghilterra - Hojlund era stato messo fuori rosa, al Napoli farà come McTominay

Le Interviste  
HojlundHojlund

Il Daily Mail ha approfondito la trasformazione del danese Rasmus Hojlund che è approdato al Napoli e al suo esordio ha subito messo a referto il primo gol:

"Rasmus Hojlund segna dopo soli 14 minuti dal debutto col Napoli; il flop del Manchester United da 80 milioni di euro ha avuto un impatto immediato dopo il periodo buio all’Old Trafford. L’attaccante ha avuto un inizio sensazionale a Napoli. Ruben Amorim lo aveva messo fuori rosa dallo United ed è stato prestato al Napoli l’ultimo giorno di mercato. Questo prestito offre la possibilità ad Hojlund di mettere a tacere le critiche dopo un periodo difficile in Inghilterra che lo ha visto segnare solo 26 gol in 95 presenze.

Il 22enne non ha perso tempo per impressionare i tifosi del Napoli. Il danese potrebbe diventare l’ultima stella dello United a performare subito dopo aver lasciato il club. Come è successo a McTominay, che è diventato uno dei giocatori più importanti per Conte al Napoli e ha lasciato i Red Devils la scorsa estate. O come Antony, che sta beneficiando del suo talento lontano dai riflettori dell’Old Trafford".

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo UdineseUdineseCL

    7

    3
    2
    1
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo AtalantaAtalantaECL

    5

    3
    1
    2
    0

  • logo CagliariCagliari

    4

    3
    1
    1
    1

  • logo TorinoTorino

    4

    3
    1
    1
    1

  • logo InterInter

    3

    3
    1
    0
    2
  • 10º

    logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1
  • 12º

    logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 13º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 14º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    3
    0
    2
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo PisaPisa

    1

    3
    0
    1
    2
  • 17º

    logo ParmaParma

    1

    3
    0
    1
    2
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo LecceLecceR

    1

    3
    0
    1
    2
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top