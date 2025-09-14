Dall'Inghilterra - Hojlund era stato messo fuori rosa, al Napoli farà come McTominay

Il Daily Mail ha approfondito la trasformazione del danese Rasmus Hojlund che è approdato al Napoli e al suo esordio ha subito messo a referto il primo gol:

"Rasmus Hojlund segna dopo soli 14 minuti dal debutto col Napoli; il flop del Manchester United da 80 milioni di euro ha avuto un impatto immediato dopo il periodo buio all’Old Trafford. L’attaccante ha avuto un inizio sensazionale a Napoli. Ruben Amorim lo aveva messo fuori rosa dallo United ed è stato prestato al Napoli l’ultimo giorno di mercato. Questo prestito offre la possibilità ad Hojlund di mettere a tacere le critiche dopo un periodo difficile in Inghilterra che lo ha visto segnare solo 26 gol in 95 presenze.

Il 22enne non ha perso tempo per impressionare i tifosi del Napoli. Il danese potrebbe diventare l’ultima stella dello United a performare subito dopo aver lasciato il club. Come è successo a McTominay, che è diventato uno dei giocatori più importanti per Conte al Napoli e ha lasciato i Red Devils la scorsa estate. O come Antony, che sta beneficiando del suo talento lontano dai riflettori dell’Old Trafford".