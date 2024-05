Clamoroso Criscitiello: "Udinese-Napoli come Sassuolo-Inter, stesso film! Samardzic a giugno vicino al Vesuvio?"

Calciomercato Napoli - Michele Criscitiello, direttore di SportItalia, scrive di Udinese-Napoli nel suo consueto editoriale sul sito della tv sportiva. Dopo che venerdì aveva annunciato che il Sassuolo avrebbe vinto contro l'Inter campione d'Italia, cosa che poi è realmente capitata, ieri ha affermato che il Napoli non vincerà a Udine, facendo intendere che dietro alla mancata sconfitta per l'Udinese ci sarebbe poi dietro il trasferimento di Lazar Samardzic in azzurro:

"Sassuolo-Inter? Parlare dopo è per tutti. Venerdi su Sportitalia vi avevamo anticipato il finale del film. Stasera Udinese-Napoli. Il film sarà lo stesso. Il cinema diverso. E a giugno Samardzic potrebbe vedere da vicino il Vesuvio".