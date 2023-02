Cremonese, il ds Giacchetta: "Battere Napoli e Roma non è cosa da poco, lotteremo fino alla fine per la salvezza"

Simone Giacchetta, ds della Cremonese, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Battere Napoli e Roma non è cosa da tutti i giorni. Le prestazioni dicono che non meritiamo la classifica che abbiamo, ma siamo stati un po' immaturi in alcune partita e questo ci è costato punti pesanti.

Le prestazioni vanno bene ma guadagniamo poco rispetto a quanto meritavamo.

Doveroso credere ancora alla salvezza senza arrenderci mai. Dobbiamo dimostrare a noi stessi e agli altri che meritiamo la Serie A.

Dobbiamo dare tutto fino alla fine e mi auguro le partite come quelle di ieri sera dimostrano che non meritiamo di essere ultimi.

Ho avuto la fortuna di segnare al San Paolo contro l'Atalanta giocando con Maradona. E' stato un onore e una delle cose più belle che un calciatore possa raccontare".