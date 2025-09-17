"Cosa hai detto a De Bruyne?", la risposta di Conte (poi scappa la battuta) | VIDEO

Ultimissime Manchester City-Napolii: Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dall’Etihad Stadium in vista del debutto di domani in Champions League.

Manchester City-Napoli, le parole di Conte su De Bruyne

Inevitabile la domanda su Kevin De Bruyne che tornerà a casa sua: “Sinceramente è stata una preparazione sempre molto accurata come in tutte le altre partite. Andiamo di gara in gara, quindi non facciamo qualcosa di diverse. Ho parlato con Kevin, gli ho chiesto alcune cose perché lui ha passato qui 10 anni ed è stato allenato da un grandissimo allenatore. Da parte sua ci sarà sicuramente emozione, mi auguro che dopo il fischio d’inizio si cali totalmente nella nostra realtà (ride, ndr) e dare il contributo che sta dando in queste partite".