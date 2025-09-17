Champions, Monaco bloccato sul volo: giocatori in mutande, il motivo | FOTO

Champions, Monaco bloccato sul volo: giocatori in mutande, il motivo | FOTO

Disavventura per il Monaco alla vigilia dell’esordio in Champions League contro il Bruges. Il volo previsto da Nizza è stato cancellato a causa di un guasto all’aria condizionata dell’aereo, che ha reso impossibile la partenza a causa del caldo estremo a bordo.

Alcuni calciatori, tra cui Jordan Teze, si sono ritrovati in mutande per cercare sollievo, condividendo la scena sui social. Dopo oltre due ore di attesa, il guasto non è stato risolto e la squadra è stata costretta a tornare al centro sportivo per passare lì la notte.

La partenza è stata riprogrammata per giovedì mattina, poche ore prima della partita. L’imprevisto ha mandato all’aria anche la conferenza stampa ufficiale della vigilia, che si è tenuta in versione ridotta e in remoto.

Il Monaco affronterà il match con un viaggio last minute e una preparazione logistica completamente stravolta. Nonostante tutto, la squadra proverà a farsi trovare pronta sul campo del Bruges.

